Alcol a un 15enne, che finisce in ospedale: chiusa discoteca a Lonato

Discoteca chiusa per 20 giorni dopo che è stata accertata la somministrazione di alcolici a minorenni, tra cui un ragazzo di 15 anni finito in ospedale con un tasso alcolemico pari a 2.0 grammi per litro. Il provvedimento è stato disposto dal questore della provincia di Brescia, Paolo Sartori nei confronti della discoteca Heaven di Lonato del Garda.

I controlli sono stati effettuati nella notte tra sabato e domenica dal personale del Commissariato di Desenzano del Garda, insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale, Vigili del fuoco, Nucleo ispettorato del lavoro e Ats. All’interno del locale sono stati identificati otto minori di 18 anni ai quali sarebbero state somministrate bevande alcoliche, uno dei quali di 16 anni.

Il quindicenne in ospedale

Intorno alle 2, gli agenti hanno richiesto l’intervento del 118 per un quindicenne trovato in stato di semi-incoscienza. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Desenzano del Garda, dove gli è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2.0 grammi per litro. Il gestore della discoteca, in concorso con il barista, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni ed è stato sanzionato anche per la somministrazione a minori di 18 anni.

Le irregolarità

Nel corso delle verifiche sono emerse inoltre irregolarità in materia di sicurezza e lavoro: anomalie alle uscite di sicurezza, estintori scaduti, documentazione sulla valutazione dei rischi non aggiornata, carenze nella formazione del personale addetto alla sicurezza e cinque addetti privi di documentazione attestante l’iscrizione agli elenchi professionali obbligatori.

L’Ats ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e il blocco di carni in attesa di verificarne la tracciabilità. «Il consumo di alcol tra i minori può avere conseguenze molto gravi sotto il profilo sanitario, sociale e della sicurezza», ha sottolineato Sartori, evidenziando la necessità di controlli coordinati per tutelare i giovani e richiamare gli esercenti al rispetto delle norme. I controlli, ha assicurato, proseguiranno su tutto il territorio provinciale.