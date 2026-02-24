Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

L’alcolock ora è obbligatorio: ecco quanto costa, con alcune criticità

Pubblicato l’elenco dei dispositivi e degli installatori autorizzati. Il costo stimato è di circa 2mila euro, ma non tutte le auto potranno montarlo
L'alcolock dovrà essere installato da chi ha riottenuto la patente dopo una sospensione per guida in stato d'ebbrezza
L'alcolock dovrà essere installato da chi ha riottenuto la patente dopo una sospensione per guida in stato d'ebbrezza
AA

Al via ufficialmente oggi l'alcolock varato dal ministero dei Trasporti che ha pubblicato l'elenco dei dispositivi autorizzati, degli installatori e dei modelli dove è possibile installare il dispositivo. Una misura che, tuttavia, presenta molteplici criticità. A partire dal costo dell'apparecchio: circa 2.000 euro, secondo Federcarrozzieri.

Cosa dice la legge

Come noto in base al nuovo Codice della strada i conducenti condannati per guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o a 1,5 g/l, una volta riottenuta la patente dopo il periodo di sospensione potranno guidare veicoli a motore solo se su questi sarà stato installato un dispositivo alcolock che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore risulti superiore a zero.

E sulle auto particolarmente vecchie?

Ma già qui si profila una prima criticità, spiega Federcarrozzieri: il parco auto italiano, infatti, è come noto molto anziano, al punto che l'età media delle vetture si attesta a 13 anni: su molte autovetture particolarmente anziane sarà tecnicamente impossibile installare l'alcolock.

Non tutte le autocarrozzerie, poi, seppur in possesso dei requisiti di legge, potranno montare gli alcolock sulle vetture, ma solo quelle indicate dal produttore dell'apparecchio e inserite nell'elenco del Mit: un limite che da un lato viola le norme sulla concorrenza e dall'altro, riducendo il numero di operatori abilitati, determinerà una alterazione del mercato con conseguente aumento dei costi a carico degli automobilisti, denuncia Federcarrozzieri.

«Ricordiamo che la spesa stimata per l'installazione dell'alcolock sulle auto è di circa 2mila euro a vettura, a cui si dovranno aggiungere i costi di taratura periodica prevista dal decreto, di manutenzione, e quella per i boccagli monouso – afferma il presidente Davide Galli –. C'è poi il paradosso di quelle famiglie che dispongono di una sola auto: in caso di montaggio dell'alcolock, anche tutti gli altri componenti del nucleo, per poter avviare la vettura, dovranno avere un tasso alcolemico pari a zero».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Codice della Stradaalcolock
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario