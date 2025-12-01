L’albero nella rotonda di Sanpolino addobbato da 350 rocchetti colorati

I più attenti, o anche solo i frequentatori della zona, avranno notato che il grande albero posizionato sulla grande aiuola della rotonda della fermata della metro di Sanpolino (quella vicino al campo di atletica Gabric). da qualche giorno è addobbato. Un albero di Natale atipico che porta con sé una serie di significati: a colorarlo sono stati i bimbi dell’asilo nido «Pesciolino Rosso» di via Lionello Levi Sandri.

«Questo albero – ha detto Annalisa Sanbinelli, coordinatrice pedagogica di alcuni nidi della cooperativa Proges – è l’inizio per noi di un percorso che ha il duplice obiettivo di inserire nella vita del quartiere i nostri bimbi, ma anche di far conoscere quello che facciamo al quartiere».

L’albero è stato addobbato usando 350 rocchetti colorati (supporto su cui si avvolge una matassa di filo), materiale di riuso che le educatrici utilizzano per alcune attività psicomotorie, uniti fra di loro dallo spago: «Ci hanno aiutato i genitori – ha spiegato Laura Trementini educatrice e coordinatrice interna del nido - , avremmo voluto farlo con i bimbi, ma la posizione dell’albero non è l’ideale per la sicurezza. Abbiamo aggiunto tanti biglietti di auguri in tutte le lingue del mondo».

Un primo passo, questo, a cui ne seguiranno altri grazie ai quali il nido si aprirà al quartiere: «Vogliamo che i nostri bimbi siano protagonisti e cittadini attivi fin dalla nascita – ha continuato Sanbinelli – per questo li porteremo dal fornaio, dal giardiniere, nei piccoli negozi artigiani del quartiere. Le uscite diventano parte integrante della quotidianità, una modalità che permette ai bambini di misurarsi con i luoghi al di fuori del nido, ma anche alla comunità di abituarsi alla presenza dei piccoli».