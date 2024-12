Alberi di Natale e raccolta di giocattoli: solidarietà al Flaminia

Sarà un Natale all’insegna di solidarietà e partecipazione per il centro commerciale Nuovo Flaminia, dove sono stati presentati l’«Albero di Natale della Pace» e la «Raccolta del giocattolo», due progetti che avranno spazio nella galleria del centro lungo il periodo natalizio.

Le iniziative

Presente alla conferenza anche l’assessora alle Politiche educative e alle Pari opportunità Anna Frattini. Le iniziative, realizzate in collaborazione con il Consiglio di Quartiere Don Bosco, il comitato Soci Coop e l’associazione Amici di Bottonaga, sono mirate all’altruismo e alla partecipazione, oltre ad offrire uno spunto di riflessione, anche e soprattutto per i più piccoli, in merito a chi vive in situazioni di guerra e povertà.

Gli alberi di Natale

L’«Albero di Natale della Pace», giunto al suo quarto anno consecutivo, vedrà la partecipazione di ben 42 classi, fra scuola dell’infanzia e primaria, di diversi istituti, ciascuna impegnata a decorare a proprio piacimento un albero di Natale sintetico. Gli alberi saranno collocati già addobbati al centro commerciale nella giornata del 5 dicembre, per rimanere sul posto fino al 7 gennaio. Una giuria decreterà i prime tre classificati, vincitori di uno speciale premio in materiale scolastico.

La «raccolta del giocattolo»

La «raccolta del giocattolo», riproposta a distanza di due anni dall’ultima volta e inaugurata lunedì scorso, prevede invece uno stand per la raccolta dove chiunque voglia, fino al 12 dicembre, può portare giochi di ogni tipo.

Il tutto verrà poi distribuito equamente fra le associazioni e i Servizi Sociali zona sud.

Le piantumazioni nel Bosco di Lorenzo - Foto © www.giornaledibrescia.it

A margine della conferenza sono anche state mostrate le piantumazioni fatte nel «Bosco di Lorenzo», fondato in memoria di Lorenzo Corioni, giovane attivista di Legambiente scomparso nel 2015.