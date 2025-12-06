Fermato con sei dosi di cocaina a Leno: albanese espulso dall’Italia

Un ragazzo albanese di 28 anni è stato arrestato e poi condannato a sei mesi si reclusione (pena sospesa) per spaccio di sostanze stupefacenti. Ma per il giovane le conseguenze della sua attività non sono finite qui: oltre al pagamento di una multa di mille euro, è stato costretto a lasciare il Paese.

Infatti, nel primo pomeriggio di ieri il Giudice di pace di Brescia ha convalidato l’espulsione coattiva dell’albanese, che è stato accompagnato all’aeroporto di Orio al Serio ed imbarcato sul volo delle 22:25 di ieri per Tirana.

Il ragazzo, nei giorni scorsi, era stato fermato, durante un controllo sul territorio a Leno, dai carabinieri della stazione locale. Il 28enne aveva cinque dosi di cocaina nascoste nell’auto e 40 euro in contanti, mentre la sesta dose era stata trovata in possesso dell’uomo, che alla vista dei militari si era allontanato velocemente dall’auto.