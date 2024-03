Al via l’iter per la legge che obbligherà a sanificare le barche in arrivo sul Garda

Prende il via anche in Regione Lombardia, su iniziativa del consigliere Floriano Massardi, l’iter del progetto di legge regionale sulla sanificazione delle carene e dei motori della barche che arrivano sul lago di Garda da altri bacini, con l’obiettivo di proteggere l’ecosistema locale dall’invasione di specie non autoctone.

La norma, auspicata da tempo, è stata illustrata stamattina a Salò, nella sede della Comunità del Garda. Presenti tanti sindaci del lago e il vicepresidente della Comunità, Filippo Gavazzoni, che ne è promotore. La proposta di legge è già stata recepita della Regione Veneto e ora l’iter viene avviato in Lombardia come in Trentino. L’obiettivo, tempi della burocrazia permettendo, è rendere operativa la legge entro l’estate del 2025.

L'incontro in Comunità del Garda - Foto © www.giornaledibrescia.it

«La norma – spiega Massardi – è finalizzata a fermare la contaminazione di “specie aliene”, che è la principale causa di estinzione di specie autoctone e di rischio per la biodiversità».

La prima legge del genere in Italia

Sarà la prima legge di questo tipo in Italia. Ma va detto che il nostro paese è parecchio in ritardo rispetto al resto d’Europa, dove in numerosi laghi è obbligatorio da tempo, prima di varare le barche che arrivano da altri bacini, sanificare le carene e i motori per evitare bio-contaminazioni. Sul Garda, il lago più contaminato d’Italia, è un’esigenza manifestata da tempo.

Nel Garda 43 specie «aliene»

Il Benaco conta ben 43 specie acquatiche alloctone, cioè aliene, provenienti da altri territori, colonizzatrici (23 pesci, 16 invertebrati, 3 macrofite e una macroalga). L’ultimo arrivo, accertato nel 2022, è stato quello della «Dreissena bugensis», un mollusco che arriva dal Mar Nero. È una specie altamente invasiva: sul lago di Costanza è stata in grado di soppiantare anche le specie aliene precedentemente presenti, colonizzando velocemente l’intero ambiente.

Questa ed altre specie aliene sono state portate qui tramite carene, motori, ancore, cime o acque di sentina contaminate provenienti da altri bacini. È una storia vecchia. Le prime specie alloctone arrivarono sul Garda con le prime barche dei turisti stranieri già negli anni Cinquanta. Eradicarle è impossibile, ma quanto meno la sanificazione delle barche eviterà nuove invasioni, sempre più probabili in un mondo globalizzato.

Come avviene la sanificazione?

La sanificazione avviene con una semplice idropulitrice, tramite un getto d’acqua ad alta temperatura, senza l’utilizzo di detergenti e sostanze chimiche.

Le acque di scolo della sanificazione dovranno ovviamente essere scaricate in un tombino collegato alla rete fognaria. È un’operazione semplice, che richiede 10 minuti e per la quale tutti i porti e le marine del lago sono già attrezzate.

I costi: 20 euro per le barche fino a 12 metri, 40 per quelle tra i 12 e i 24 metri e 70 per i natanti oltre i 24 metri. Ad operazione conclusa il natante otterrà un apposito contrassegno che certifica l’avvenuta sanificazione. Per chi non sarà provvisto sono previste multe oltre i 2mila euro.