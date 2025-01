Al via l’addestramento dell’astronauta bresciana Anthea Comellini

Nel Centro europeo per gli astronauti di Colonia (Germania) è cominciato il programma di addestramento per la bresciana Anthea Comellini e altri tre membri del gruppo delle riserve selezionate dall’Agenzia spaziale europea nel 2022. Con lei anche i britannici Meganne Christian e John McFall e l’austriaca Carmen Possnig. Gli altri cinque astronauti di riserva, compreso lo spoletino Andrea Patassa, avevano già cominciato l’addestramento lo scorso ottobre.

Dopo aver completato il primo modulo intensivo di due mesi, torneranno a Colonia nel corso del 2025 per continuare la loro formazione. In totale sono previsti tre programmi di addestramento di due mesi ciascuno, finalizzati ad apprendere le competenze necessarie per supportare la futura esplorazione spaziale europea e la ricerca scientifica. L’addestramento copre alcuni moduli selezionati del programma di base di un anno che l’Esa fa completare agli astronauti di carriera: comprende competenze tecniche e operative di base, lo studio dei sistemi dei veicoli spaziali ed esercizi di sopravvivenza in acqua e in condizioni invernali per prepararsi a potenziali situazioni di emergenza. Gli astronauti iniziano anche ad addestrarsi per le passeggiate spaziali.