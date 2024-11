Al via la vendita degli skipass in Valcamonica

Il circo bianco della Valcamonica si rimette in moto. Anche se le temperature, invece di scendere, riprendono a salire, nelle stazioni sciistiche camune si pensa alla neve, al freddo, all’inverno.

I primi segnali, dopo i lavori preparativi sui prati delle piste, sono due: la riapertura delle biglietterie e il lancio delle prevendite degli stagionali. E ai quattro lati dello sci camuno, Ponte-Tonale, Borno, Montecampione e Aprica, i fari sono accesi. In vista, in particolare, dell’imminente ponte di Ognissanti.

Alta Valle

La biglietteria di Ponte sarà aperta per la vendita degli skipass stagionali da oggi a domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Ponte di Legno, che sta preparando il programma di eventi per l’inverno, ha già una prima cartuccia da sparare: il 7 novembre la cantante Emma sarà infatti al palazzetto dalignese per la data zero del suo tour «Emma in Da Town». Per la data di apertura degli impianti si aspetta la neve e si spera, come successo lo scorso anno, già prima dell’8 dicembre.

Borno e Aprica

Anche a Borno è già iniziato il conto alla rovescia verso l’Immacolata, data canonica di apertura delle prime piste. La società Borno Ski area ha lanciato la prevendita degli skipass, con proposte dai baby agli adulti, passando per un family pack aggiornato, per accontentare tutti con promo valide per acquisti solo online.

Situazione analoga in Aprica, dove da lunedì è aperta la prevendita, con skipass acquistabili in anticipo a prezzo agevolato rispetto alle tariffe base fino al 6 novembre. Nel fine settimana, per le prevendite degli stagionali, saranno aperte anche le biglietterie (al Baradello si potranno acquistare da oggi a domenica dalle 8.30 alle 12.30).

Montecampione

Buone notizie anche da Montecampione, dove non si pensa a quali piste aprire per l’inverno per garantire un minimo di sciabilità, ma a sistemare la complicata situazione che la stazione vive da anni. La prossima stagione si attiverà un impianto in più: a 1800 metri ci saranno Larice, Baite e il campo scuola e a 1200 metri la Gardena.