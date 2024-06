Al parco Tarello la festa per i 210 anni dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri

L’Arma dei carabinieri ha festeggiato questa mattina al parco Tarello di Brescia Due il 210° anniversario di fondazione. Davanti ai rappresentanti delle istituzioni e alle autorità cittadine la banda dell’istituto Golgi di Breno ha suonato l’inno nazionale, che hanno cantato gli allievi del coro della scuola di Pisogne.

Prima del colonnello hanno preso la parola due studenti dell’istituto Einaudi di Chiari che hanno partecipato al progetto «Carabiniere per un giorno» e hanno spiegato cosa significa per loro il motto «Nei secoli fedele»: «Una bella sfida ad essere fedele alla società», portando «valori attuali come rispetto, eguaglianza, integrazione, democrazia in una costante testimonianza tra le persone».

Il colonnello Fragalà, comandante provinciale dei carabinieri, ha spiegato che la scelta dl parco Tarello ha fatto sì di stare «scomodi ma in mezzo alla gente» e ha ringraziato tutti i ragazzi presenti. Passando poi alle attività operative degli ultimi 12 mesi, il comandante ha parlato di arresti cresciuti del 20% e denunce del 12%. Sono aumentati anche del 6% i servizi di prevenzione, in totale sono stati 50.800. Sono state oltre 89mila le chiamate di soccorso a cui si è dato risposta.

Numeri in crescita ma che «non ci bastano, vogliamo continuare ad imparare, anche dagli errori - ha detto Fragalà -. Questi non sono risultati dell’Arma ma di tutto il sistema Stato».