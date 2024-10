Al Museo Mille Miglia c’è la Fiera del Vino: percorsi e degustazioni

Si terrà questo fine settimana al Museo Mille Miglia di Brescia in viale della Bornata il quinto appuntamento della Fiera del Vino, evento dedicato alla scoperta di produzioni vinicole italiane e internazionali. Organizzata da Arte del Vino, la fiera propone un viaggio enologico attraverso le diverse tradizioni regionali italiane, con l’obiettivo di valorizzare piccoli produttori e antiche tradizioni tramandate nel tempo.

Il percorso

Il percorso enologico prenderà il via dalla Lombardia, con degustazioni di bollicine locali, Pinot Nero e Barbera, per proseguire verso il Piemonte, dove saranno protagonisti il Nebbiolo, il Barbaresco e il Dolcetto. In Veneto, spazio ai vini autoctoni, mentre l’Emilia Romagna offrirà un assaggio di Lambrusco. La Toscana sarà presente con prestigiose varietà di Sangiovese, e il Sud Italia porterà vini come il Cirò della Calabria e il Primitivo di Puglia.

Anche le isole saranno rappresentate: dalla Sardegna il Cannonau e il Vermentino, e dalla Sicilia il Grillo e il Nero d’Avola. Accanto ai vini italiani, la fiera presenterà una selezione di etichette internazionali, in particolare francesi.

Le degustazioni

Le degustazioni avranno luogo sabato e domenica a partire dalle 15 con le bollicine, seguite alle 16.30 dai vini bianchi e, alle 18.00, dai rossi. Le informazioni e i biglietti sono disponibili sul sito.