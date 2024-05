Al «Festival Bei Pensieri» si riflette sulle seconde occasioni

Si è conclusa domenica 19 maggio la prima edizione dell’evento culturale «Festival Bei Pensieri» ideato da Paolo Borzacchiello, divulgatore ed esperto linguista, e Adele Lonati, in collaborazione con la scuola internazionale Laas - Lonati Anglo American School - di Brescia.

L’evento, andato in scena dal 15 al 19 maggio presso l’Auditorium Tiberio Lonati della Laas in cinque serate moderate dalla conduttrice Luana Vollero, ha visto alternarsi sul palco importanti referenti, autori, formatori e ispiratori del mondo dello spettacolo, della letteratura, psicologia e non solo per condividere riflessioni, sensazioni e idee sul tema «le seconde occasioni», legando gli interventi all’attualità.

«La scuola, oggi più che mai, deve farsi portatrice di valori e conoscenze che possano migliorare il mondo in cui viviamo, ma non può farlo solo dentro le sue aule: deve aprirsi al territorio e alla comunità» afferma Adele Lonati, procuratore speciale per Laas e consigliere per Fondazione Lonati. «Così, Laas ha voluto aprire le sue porte per creare questo meraviglioso percorso accessibile a tutti che - di anno in anno - affronterà temi di forte rilevanza per il momento storico e sociale in cui viviamo. Selezioneremo di volta in volta insegnanti d’eccezione che condivideranno la loro conoscenza e i loro punti di vista con i partecipanti».

Riconosciuta come attività ad alto contenuto valoriale per il territorio, la manifestazione ha ottenuto il patrocino del Comune di Brescia, di Spedali Civili di Brescia presenti alla conferenza stampa di aprile con l’assessore regionale Simona Tironi e la sindaca Laura Castelletti.

Laas e Fondazione Lonati hanno deciso di devolvere l’intero ricavato all’associazione «La Zebra Odv» per finanziare la riqualificazione degli arredi della Ssd di audiologia e foniatria pediatrica dell’ospedale dei Bambini di Brescia - Ronchettino.