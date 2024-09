Al Centro Lucia l’ironia di Ezio Greggio e Alice Mangione

Nadia Lonati

Presentata la nuova stagione del teatro di Botticino, che apre alla stand-up comedy: «Sarà diversa dal solito, pur mantenendosi nel solco delle precedenti»

Ezio Greggio aprirà la rassegna il 25 ottobre

La prosa a fare da colonna portante, a rinnovare la proposta la stand up comedy, in un'altalena di date tra i due generi che si aprirà con Ezio Greggio per chiudersi con Francesco De Carlo. Debutterà il prossimo 25 ottobre, alle 21 (orario di tutti gli spettacoli) la nuova stagione del Centro Lucia di Botticino, presentata ieri nel foyer del teatro di via Alighieri. «Abbiamo voluto provare ad esplorare nuovi filoni – ha annunciato il sindaco di Botticino Paolo Apostoli – affiancando alla prosa,