Aizza il cane contro gli agenti della Locale: arrestato 20enne

Aizza il cane contro gli agenti della Polizia locale e poi li prende a calci e pugni: in manette un ragazzo di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti per rapina, commessi quando era ancora minorenne.

Il fatto

Quando gli agenti sono intervenuti perché l’animale, un pastore Belga senza guinzaglio, creava scompiglio fuori da una fermata della metro in centro, hanno trovato addosso al giovane un cacciavite e poi altri oggetti atti ad offendere. Lui, invece di collaborare, ha pensato bene di aggredire gli agenti e di aizzare contro gli stessi l’animale. Tre gli agenti feriti, uno dei quali è stato morso dal cane (intestato a un’altra persona), che è stato portato al canile.

In tribunale

Il fatto è successo ieri e l’aggressione, per il quale è stato arrestato, è avvenuta in modo particolare all’interno del Comando della Polizia locale. Stamattina il giovane è stato portato in Tribunale per la direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ha disposto nei confronti del 20enne i domiciliari.