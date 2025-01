Aggressione in stazione e in carrozza, picchiato anche il capotreno

Il ferroviere ha provato a dividere alcuni ragazzi coinvolti in una rissa dopo che la vittima si è rifugiata sul treno che passava da Brescia: anche lui è stato investito da pugni

La stazione di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Una rapina, una estorsione o forse un regolamento di conti per uno sgarro. Non è ancora chiaro perché la banda stesse picchiando selvaggiamente il ragazzo ma è certo, purtroppo, che ne ha fatto le spese il capotreno del convoglio sul quale la vittima si è rifugiata per sfuggire al pestaggio, colpito da pugni e investito dagli schizzi di sangue, tanto che è stato necessario rimandare la partenza per medicare il ferroviere e ripristinare le condizioni di sicurezza igienico sanitaria sul convoglio.