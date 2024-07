Aggredita in casa e sequestrata: «Temevo che mi ammazzasse»

La vittima è una 75enne residente del Carmine: «Un incubo di 40 minuti, ma non ho ceduto»

Donna vittima di aggressione (simbolica) - © www.giornaledibrescia.it

«Mi ha ripetuto più volte che mi avrebbe ammazzata se non gli avessi consegnato tutto quello che avevo. E sinceramente ero convinta che lo avrebbe fatto, perché l’ho visto in volto. Mi ha sequestrata in casa mia per 40 minuti, strattonandomi per le braccia, ora ricoperte di lividi, e tenendomi la testa premuta contro il divano fino a non farmi respirare. Ma ho resistito, anche alla vista del taser». Sono le parole di terrore di una donna di 75 anni – residente a Brescia in una grande casa al Car