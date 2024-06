Aggrediscono un commerciante con schiaffi e pugni, denunciati due minorenni a Manerbio

Spintoni, pugni e schiaffi in pieno centro a Manerbio, i carabinieri rintracciano e denunciano i due aggressori. Protagonisti della violenza sarebbero infatti un minorenne e un maggiorenne che, questa mattina, a quanto pare per futili motivi, hanno aggredito un commerciante di origini indiane intento a sistemare il proprio negozio in via XX Settembre. I ragazzi, entrambi extracomunitari, lo avrebbero spintonato e preso a pugni, facendolo cadere a terra.

L’uomo, prima di essere portato in ospedale, è riuscito a chiamare i carabinieri della stazione di Manerbio che, tempestivamente, hanno avviato le indagini e, basandosi anche sulle descrizioni dei due ragazzi, sono riusciti a rintracciarli. Una volta identificati i due sono stati denunciati con l’accusa di lesioni personali.