Aggredisce una donna in centro a Chiari: arrestato 22enne per violenza sessuale

A A Riduci Ingrandisci È stato arrestato per violenza sessuale un ragazzo di 22 anni, che ieri sera ha aggredito nel centro di Chiari una donna di 31 anni, uscita di casa attorno alle 22 per una passeggiata. L'aggressione è avvenuta in viale Mellini: la vittima, che ha riportato anche evidenti ferite, è riuscita a liberarsi dal suo aguzzino, scappando in una zona del centro più illuminata. Qui ha chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto nel giro di pochissimo. Dopo aver soccorso la donna e raccolto la descrizione dell'aggressore, i militari della Radiomobile hanno individuato e arrestato il 22enne di origini tunisine. Il ragazzo ora si trova in carcere.

