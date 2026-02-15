Giornale di Brescia
In attesa al pronto soccorso di Chiari aggredisce il personale: arrestato

Paolo Bertoli
Un 27enne albanese ha dato in escandescenze all’alba di oggi. Si è scagliato anche contro i carabinieri
Una pattuglia al Pronto soccorso di Chiari - © www.giornaledibrescia.it
Un altro episodio di violenza nei confronti degli operatori sanitari è quello testimoniato dalla cronaca delle ultime ore. All’alba infatti una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Chiari è stata inviata al pronto soccorso del Mellino Mellini per bloccare un uomo che aveva cercato di aggredire il personale e aveva distrutto alcuni arredi.

L’uomo, che era in attesa di essere visitato ed era in stato di ebbrezza, ha dato in escandescenze e si è scagliato contro infermieri e medici, scatenando il panico tra gli operatori. Neppure l’arrivo dei carabinieri lo ha calmato. Per lui è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.    

Argomenti
pronto soccorsoaggressione personale sanitarioaggressioneChiari
