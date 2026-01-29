Ospitaletto: torna a casa ubriaco e aggredisce la moglie incinta

Quando questa mattina i carabinieri sono intervenuti in piazza Roma a Ospitaletto di lui non c’era traccia, mentre sul viso della moglie, una ragazza di 22 anni della Sierra Leone, erano evidenti i segni di un’aggressione.

La ricostruzione di quanto avvenuto ieri sera, all’interno della casa della giovane donna (incinta del primo figlio), è nelle mani dei carabinieri, che stanno indagando sull’episodio. La cosa certa al momento è che la vittima è stata trasportata all’ospedale Civile in codice giallo a causa delle lesioni riportate. A lanciare l’allarme è stata l’amica della giovane, con la quale si è incontrata stamattina in piazza.

Del marito, operaio 29enne della Guinea, invece, al momento non si sa nulla, se non che al momento dell’aggressione di ieri era ubriaco. Questa mattina all’arrivo dei militari non c’era. Ora, come da prassi, è probabile che l’ospedale attivi il Codice rosso per maltrattamenti in famiglia.