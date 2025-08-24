Aggredisce due poliziotti: arresto e revoca del permesso di soggiorno

Ieri sera (23 agosto) gli agenti della Volante di Brescia hanno arrestato un 42enne albanese che vive in città: l’uomo aveva vari precedenti penali e di polizia.

Durante un controllo in via Bettole i poliziotti hanno notato l’atteggiamento sospetto del 42enne, che ha cercato prima di allontanarsi dalla pattuglia e poi, invitato a fermarsi, ha tentato la fuga. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo, prima però di essere aggrediti con pugni, calci e morsi. I poliziotti hanno allora utilizzato lo spray urticante per renderlo innocuo e poterlo così ammanettare.

Attrezzi e refurtiva

Gli agenti hanno recuperato una tronchese, un cacciavite e una torcia: tutti oggetti di cui l’uomo aveva tentato di liberarsi durante la fuga. Successivamente, nell’auto del 42enne sono stati trovati anche due smartphone, oggetti in oro e di valore, una cesoia e alcuni strumenti da scasso.

L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Il questore ha poi disposto nei suoi confronti la revoca del permesso di soggiorno, in modo da poter poi procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale.