Aggredirono e rapinarono un imprenditore, tre arrestati

Due 50enni di Brescia e un 61enne di Travagliato sono stati arrestati da carabinieri perché ritenuti il gruppo che nell’aprile dello scorso anno a Villongo, in provincia di Bergamo, aveva aggredito e rapinato un imprenditore di 67 anni.

L’uomo era stato bloccato mentre rincasava ed era stato colpito a calci e pugni. Gli aggressori lo avevano poi fatto cadere e colpito ripetutamente mentre era a terra, tanto che la vittima aveva riportato una prognosi di 30 giorni. All’imprenditore era poi stato rubato un orologio da 8mila euro oltre alle chiavi di casa e della macchina che però erano state ritrovate poco distanti.

Le indagini dei Carabinieri e della Procura di Bergamo avevano chiarito che non si era trattato di una rapina ma di una aggressione mirata per pregresse questioni, che per ora non sono state chiarite nel dettaglio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, che hanno chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere, i due 50enni della città avrebbero aggredito l’imprenditore, mentre il 61enne di Travagliato aveva fatto da autista.