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Aereo ultraleggero precipita a Calvisano: il pilota si salva

Giulia Bonardi
L’uomo di circa 70 anni alla guida del velivolo è stato trasferito in ospedale con un trauma cranico: non sarebbe in gravi condizioni
L'ultraleggero precipitato a Calvisano
L'ultraleggero precipitato a Calvisano
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Non è per fortuna in gravi condizioni il pilota dell’ultraleggero che nel pomeriggio si è schiantato in un terreno agricolo nelle campagna di Calvisano, nei pressi di via Zappaglia. L’uomo, che ha circa 70 anni, è precipitato durante un volo di prova, ma dopo i primi accertamenti medici è stato trasferito in ospedale in codice giallo per il trauma cranico che ha riportato.

Secondo le informazioni che hanno raccolto i carabinieri, l’uomo è un meccanico appassionato e stava lavorando alla ristrutturazione del velivolo che era fermo da anni. Il decollo era avvenuto proprio dal campo volo della Zappaglia, ma dopo poche centinaia di metri il mezzo ha perso quota e ha avuto un doppio impatto al suolo.

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