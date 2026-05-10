Adunata degli alpini, la diretta della sfilata a Genova

In attesa che l’Adunata alpina torni a Brescia nel 2027, la sfilata dell’edizione 2026 – la 97esima – riempie le vie di Genova. La giornata è trasmessa integralmente qui sotto: la sfilata vera e propria inizia alle 9 e il momento più «bresciano» è atteso verso la fine.
Dopo che le 400mila penne nere avranno sfilato, infatti, Genova passerà il testimone a Brescia in vista della 98esima Adunata nazionale. Il momento si chiama «passaggio della stecca» e avverrà poco prima dell’ammainabandiera, intorno alle 20.
Oltre che in questo contenuto, la sfilata sarà trasmessa in diretta su Teletutto dalle 9 alle 11, dalle 13.05 alle 17 e dalle 20 fino alla conclusione della manifestazione, con il racconto da Genova di Fabio Gafforini e Fabrizio Prestini. Anche i tg delle 12.30 e delle 19.30 si collegheranno con la città ligure per gli aggiornamenti.