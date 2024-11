Adunata a Genova, Moraschini: «Brescia resta la casa degli alpini»

«Con dispiacere si apprende che la prossima adunata degli alpini non sarà ospitata a Brescia, che, come la Provincia ha sempre ribadito, vanta una lunga tradizione per quanto riguarda penne nere e associazionismo. Radici profonde, che potevano essere le protagoniste del 2026». Così inizia la nota diffusa dal presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini che poi prosegue.

«Esprimo il mio rammarico per non poter accogliere questo appuntamento, simbolo di storia, di presente e di futuro, che riporta a un'Italia unita e solidale. Brescia è e resta la casa degli Alpini e, grazie alle numerose associazioni, questi sono sempre presenti sul territorio sia per i momenti di festa sia per quelli più drammatici. L’adunata avrebbe rappresentato un'occasione di unione e condivisione che il nostro territorio ha perso e di questo sono molto dispiaciuto».