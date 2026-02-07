Adro, una cena con delitto e tanta solidarietà

Una cena di solidarietà. È quella che organizza il Vivaio Franciacorta di Adro per il prossimo sabato 21 febbraio. Si chiama Drag’s Anatomy la serata tutta da scoprire che andrà in scena in via San Pancrazio 6/A.

Una cena con delitto (inizio previsto alle 19.45) che devolverà parte del ricavato all’Associazione Cistinosi Italia Odv.

Il menù

Il menù della serata prevede soufflé di verdure con crema al pecorino, lasagnette radicchio rosso e salsiccia, arrotolato ripieno con caponata e verdure, crostata alla nocciola, acqua, caffè e vino.

L’evento

Il costo di partecipazione ammonta a 50 euro a persona (prenotazioni entro mercoledì 18 febbraio). Sarà un evento ludico-teatrale interattivo dove i commensali, mentre cenano, partecipano attivamente alla risoluzione di un mistero, solitamente un finto omicidio, raccogliendo indizi, interrogando personaggi e cercando di individuare colpevole, movente e arma del delitto tra una portata e l'altra, trasformando il pubblico in investigatori per una serata di giallo e divertimento.

Lo scopo

Ma a contare è soprattutto il fine, dal momento che verranno raccolti fondi per l’associazione che supporta pazienti e famiglie colpite da cistinosi nefropatica, malattia genetica autosomica recessiva appartenente al gruppo di malattie conosciute come «errori congeniti del metabolismo».

L’associazione persegue gli obiettivi di favorire l’incontro tra i malati e le loro famiglie per scambi di idee ed esperienze, cercare di migliorare la qualità della vita delle persone ammalate, promuovere lo studio e la ricerca sulla cistinosi, costruire e mantenere aggiornato un sito web con il quale fornire informazioni precise, aggiornate e dettagliate e favorire contatti nazionali ed internazionali con analoghe associazioni.

Una bella occasione trascorrere una serata diversa all’insegna del divertimento consapevoli di poter aiutare i soggetti più deboli. L’appuntamento con Drag’s Anatomy è dunque per il 21 febbraio al Vivaio Franciacorta di Adro.