Addobbi per le feste non a norma, maxi sequestro tra Brescia e Legnano

La Guardia di finanza di Legnano ha individuato tre grandi magazzini nell’area dell’hinterland milanese nei quai in vendita oltre 300.000 articoli fra addobbi natalizi e accessori per le feste riportanti la marchiatura «Ce». Sono stati sottoposti a sequestro e tre soggetti sono state denunciate per il reato di frode in commercio.

A seguito di successivi approfondimenti, volti a ricostruire la filiera commerciale dei prodotti illegali individuati nel legnanese, l'attività di indagine si è concentrata su due società importatrici entrambe con sede in provincia di Brescia.

In esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla procura di Busto Arsizio, i militari hanno rinvenuto nei locali e nei magazzini in uso alle predette società oltre 47 milioni di prodotti (articoli per feste, addobbi, decorazioni natalizie e altro) recanti indebitamente la marchiatura «Ce».

La merce è stata sottoposta a sequestro al fine di impedirne l'immissione in commercio ed i rappresentanti legali delle due società importatrici sono stati segnalati alla competente autorità giudiziaria.