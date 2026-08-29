Addio a Luigi «Gino» Gorini, leggenda bresciana del motocross e dell’enduro

Pilota simbolo del fuoristrada tra gli anni ’50 e ’70, rappresentò l’Italia alla Sei Giorni Internazionale di Regolarità e vinse il Campionato Italiano di Motocross

Roberto Manieri Giornalista 29 agosto 2026 1 ' di lettura

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