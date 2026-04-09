Addio a Franco Zambiasi, fondatore della Tecnovision

Toscolano Maderno piange Franco Zambiasi, il «re dei maxischermi», mancato all’età di 80 anni. Imprenditore geniale, nel 1987 fondò la Tecnovision Spa, azienda con sede a Milano specializzata nella produzione di maxischermia LED, una delle prime, negli anni Novanta, a sfruttare la tecnologia a LED blu per realizzare schermi full color e pannelli pubblicitari luminosi per gli stadi, in grado di sopportare l’urto delle pallonate. Zambiasi fu precursore di un mercato che ha poi conosciuto una grande evoluzione.

Tecnovision vanta più di 1.600 installazioni in 89 Paesi; ha collaborato alla realizzazione degli showroom di Armani, Dolce & Gabbana, Valentino e Phard ed è stata presente ai grandi eventi internazionali, dai mega concerti musicali ai Gran Premi di Formula 1 e MotoGP.

I suoi maxischermi sono installati nei più grandi stadi del mondo, come San Siro a Milano, la Mercedes-Benz Arena a Stoccarda e molti altri ancora. Nonostante il lavoro lo avesse portato a diventare un cittadino del mondo, Franco Zambiasi ha sempre mantenuto un forte legame con il Garda. In passato è stato presidente del Toscolano Calcio, oltre che appassionato velista e armatore di celebri barche da regata; in tempi più recenti anche golfista, assiduo frequentatore del Golf Bogliaco.

Lascia la moglie Gianna, i figli Daniele e Claudio, la sorella Annarosa e i nipoti. Il funerale sarà celebrato venerdì, alle 15 nella parrocchiale di Toscolano.