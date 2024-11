Addio alla Cavallerizza Bettoni: possibile futuro da centro sportivo

Scade oggi la convenzione tra Loggia e l'associazione sportiva dilettantistica Stable. Spunta una cordata di imprenditori per la cascina Chiappa

3 ' di lettura

Lo stabile oggi sta cadendo a pezzi, una parte è già inagibile - © www.giornaledibrescia.it

Dopo 227 anni di attività la Cavallerizza Alessandro Bettoni, a Brescia dal 1797, chiude i battenti e Palazzo Loggia non avrà più un maneggio comunale. Scade oggi, infatti, la convenzione sottoscritta dalla società San Filippo e dalla Cavallerizza Stable, l’associazione sportiva dilettantistica che, proroga dopo proroga, (in tutto sarebbero una ventina), ha continuato l’attività equestre in uno stabile che oggi sta cadendo a pezzi e che andrebbe completamente ristrutturato. Cavallerizza Bettoni,