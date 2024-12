Addio a Valerio Varini, lo «storico umano» appassionato di sport

La notizia della morte di Valerio Varini è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Improvvisa e inaspettata. Il professore 59enne, che insegnava Storia economica all’Università degli Studi Milano-Bicocca e Storia del lavoro in Cattolica, ha avuto un malore l’altro giorno nella sua casa in città. Sportivo, praticava triathlon e gare di ironman, era molto attento alla salute e appassionato di cucina vini.

Gli amici di una vita lo ricordano come un uomo dai tratti umani spiccati e riflessivo, mai banale. Era uno studioso attento, che nei suoi lavori di storia economica e sociale partiva sempre da solide basi di ricerca archivistica.

Era molto legato al territorio bresciano, ma conosciuto anche all’estero: nato in Svizzera da genitori bresciani emigrati per lavoro, era tornato nella leonessa da ragazzino e qui era rimasto. Per lavoro si muoveva in tutta Italia e all’estero, come in Inghilterra (ha anche scritto saggi e ricerche in lingua inglese): un profilo il suo, con solide radici bresciane, ma dal respiro europeo e internazionale.

Da ricordare i suoi studi sulle municipalizzate, l’ultimo pubblicato proprio pochi mesi fa su Asm (sulla quale aveva già scritto nel 2001 concentrandosi sul periodo che va dalla nascita agli anni ’70), il suo lavoro, in inglese, nel quale ripercorre la storia della Campari, i suoi contributi per la rivista «Studi bresciani» della Fondazione Micheletti, l’approfondimento sull’evoluzione del lavoro a Sesto San Giovanni e la biografia di Renzo Capra.

Lascia la moglie Cinzia e tre figli. I funerali saranno celebrati domani alle 10.30 a S. Maria della Vittoria per proseguire, poi, al cimitero della Volta.