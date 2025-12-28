Giornale di Brescia
Addio a Tino Ghisla, anima del rally bresciano

Roberto Manieri
Il mondo dei motori piange la scomparsa del 76enne, figura di riferimento del panorama locale. Lunedì a Lumezzane i funerali
Tino Ghisla - © www.giornaledibrescia.it
Il mondo dei motori e in particolare dei Rally bresciani e internazionali e della «Malegno-Borno» piange la figura di Bettino, Tino, Ghisla.
Di Lumezzane, 76 anni, Tino, anima e motore del «Garda Motor Show» e figura di riferimento del panorama dei motori sportivi locale insieme ad un'altra indimenticata figura bresciana, Sandro «Yoghi» Ghidini, mancato alcuni anni fa, ha dedicato gran parte della sua vita a promuovere e sviluppare il «Rally Mille Miglia», competizione che sotto la sua guida con Ghidini non solo ha raggiunto una statura europea, ma è stata anche riconosciuta dalla Federazione Internazionale dell’Automobile come la migliore gara del Campionato Europeo Rally.

La sua passione per le corse si manifestava già in giovane età, quando partecipava a cronoscalate e gare su pista senza mai risparmiarsi. Dal volante Tino poi passò a organizzare eventi, tra i quali ricordiamo «Acciaio e motori» a Odolo, rimanendo una figura rispettata e amata nel circuito rally.
Uomo di carattere fermo e forte, caparbio e determinato come pochi, seppe consolidare la sua reputazione come tecnico e sagace e innovativo organizzatore nel solco di un impegno che vedeva in Renzo Castagneto il suo modello di ispirazione. Negli ultimi anni si era fatto vedere meno negli ambienti delle corse e della sua Valgobbia, ma il suo impatto e il suo ricordo restano vivi. Ora il triste epilogo. La comunità di Brescia perde quindi un personaggio carismatico e un vero innovatore tra i motori da corsa, che ha dedicato la sua vita a migliorare e a celebrare le tradizioni automobilistiche italiane.
Il funerale di Tino Ghisla sarà celebrato lunedì 29 dicembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di S. Sebastiano a Lumezzane partendo dalla Sala del Commiato Benedini di via Ragazzi del 99. Oggi alle 17 la veglia di preghiera. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
motoriRallyTino GhislaLumezzane
