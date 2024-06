Addio a Tina Leonzi, una vita dedicata alla dignità del lavoro delle casalinghe

È morta Tina Leonzi. Nata a Brescia il 19 settembre 1930, ha dedicato la vita alla promozione della dignità del lavoro della donna, dentro e fuori dalle mura domestiche. Il curriculum di Tina Leonzi, insignita della Medaglia d’oro nell’ambito del Premio Bulloni 2010, è lunghissimo e ricco di elementi di rilievo per il riconoscimento del ruolo della donna nella famiglia e nella società.

Una vita in movimento, quello della giornalista e scrittrice bresciana – nata Santina Gallinari – che, dalla sua Mompiano, ha ampliato gli orizzonti raggiungendo risultati e riconoscimenti a livello mondiale.

Commendatore al merito della Repubblica nel 2005, autrice di varie pubblicazioni e a lungo collaboratrice del nostro quotidiano, ha dato vita all’associazione Moica - Movimento Italiano Casalinghe -, guidato dalla sua fondazione, l’11 novembre 1982 e fino al 2022 (salvo poi riassumerne con spirito di servizio la presidenza nel settembre 2023), e che, nel corso degli anni, ha visto sorgere gruppi in 130 località sul territorio nazionale.

Tina Leonzi è stata anche presidente fondatrice e presidente eletta, dal 1994 al 2000, dell’Unica - Unione Intercontinentale Casalinghe – per permettere anche alle donne di altro continenti, in particolare del Sud America, di condividere gli obiettivi del Movimento. Dal 1990 al 1994, è stata membro del Consiglio di amministrazione dell’Asm di Brescia, con funzioni di vicepresidente e di presidente facente funzione negli ultimi quattro mesi del mandato.

«È con grande dolore che comunichiamo la perdita della nostra amata fondatrice e presidente Santina Gallinari Leonzi - le parole del direttivo nazionale del Moica -. Misurata, determinata e lungimirante ha dato voce e dignità al lavoro invisibile di cura familiare in Italia e nel mondo. Tina continuerà ad essere il faro che seguirà ogni passo del nostro cammino futuro».

Camera ardente e funerali

Coloro che vorranno portare il proprio saluto a Tina Leonzi potranno recarsi alla camera ardente della Casa di Cura Domus Salutis a Brescia in via Lazzaretto 3, aperta per le visite dalla 9 alle 18.

Il funerale sarà invece celebrato sabato 15 alle 9 nella chiesa parrocchiale di San Gaudenzio a Mompiano.