Addio a Giorgio Gandola, l’imprenditore dei dolci

Ha fatto della sua vita un intreccio di dolcezza, passione e sensibilità sociale. Giorgio Gandola, imprenditore nel settore dolciario e poeta nel cuore, si è spento all’età di 83 anni, lasciando un vuoto profondo non solo nelle aziende da lui guidate, ma anche nelle comunità che lo hanno visto sempre attivo e generoso, quelle di Calcinato e di Rudiano.

Nel corso della sua vita, Giorgio Gandola ha incarnato l’ideale di un imprenditore che non si limitava a fare affari, ma che viveva il proprio lavoro come una forma di arte. Il suo impegno, la sua disponibilità e la sua generosità sono rimasti impressi in chi lo ha conosciuto. In numerose occasioni, Gandola ha lasciato riflessioni e pensieri tra le «Lettere al direttore» del nostro giornale, condividendo la sua visione sul mondo, sulle sfide della vita.

La carriera

La sua carriera è stata segnata dall’eredità ricevuta dal padre Aldo, fondatore dell’azienda Gandola, specializzata in creme spalmabili e biscotti. Grazie alla sua dedizione, l’impresa ha conquistato una posizione di rilievo sia in Italia che all’estero, con prodotti che sono diventati simbolo di qualità e innovazione. Non solo l’azienda è cresciuta, ma è diventata anche una parte integrante del tessuto sociale delle comunità di Rudiano e Ponte San Marco, dove Giorgio Gandola ha sempre sostenuto iniziative a sfondo sociale.

Il suo impegno come imprenditore ha unito qualità dei prodotti e gestione attenta delle risorse, mantenendo l’azienda competitiva e radicata nel territorio. Ha saputo preservare la tradizione dolciaria, innovando sempre nel rispetto dei valori fondamentali: qualità, passione e rispetto.

Tra i tanti che lo stanno ricordando in queste ore, anche gli Alpini di Calcinato, che hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia Gandola con un messaggio di affetto e riconoscenza. Non è un caso che in tanti lo ricordino non solo come un grande imprenditore, ma anche come una persona mite, sempre pronta ad ascoltare e a tendere una mano a chi aveva bisogno.

Il funerale sarà celebrato sabato mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Ponte San Marco.