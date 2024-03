Addio a Francesco «Ceco» Zanini: se ne va a 102 anni la memoria storica di Ospitaletto

Ospitaletto piange Francesco «Ceco» Zanini, ultimo reduce e memoria storica del paese. Zanini, che aveva compiuto 102 anni solo qualche mese fa, era conosciuto innanzitutto come reduce: il Comune lo aveva premiato nel 2015 con la Medaglia d’oro «Domenico Ghidoni», a cent’anni esatti dall’entrata in guerra dell’Italia nel Primo conflitto mondiale.

«L’Amministrazione comunale porge le più sentite condoglianze alla famiglia Zanini per la perdita dell’amato Francesco - scrivono dal Municipio -. Ceco, così la chiamavano tutti, ha ricevuto la medaglia d’oro del Comune di Ospitaletto come reduce dal fronte russo. Un uomo che con la sua storia è e continuerà ad essere un esempio per tutta la comunità».

Zanini, nato nella vicina Passirano il 22 ottobre 1921, si trovava da qualche tempo nella casa di riposo «Don Colombo» di Travagliato.

La salma si trova ora nell’abitazione di famiglia nel Villaggio San Vincenzo. Questa sera alle 19.30 si terrà la veglia di preghiera. Domani pomeriggio, alle 14.30 nella parrocchiale di Ospitaletto, si terranno le esequie. «Ceco» riposerà nel camposanto locale.