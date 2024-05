Addio a Ezio Leoci, titolare del Caffè Magenta

È scomparso improvvisamente Ezio Leoci, per tutti «Ezio Magenta». Il conosciutissimo titolare del bar Magenta, in centro città, è stato stroncato da un malore. Il 56enne lascia la moglie, due figli, oltre a mma, sorella e i tantissimi bresciani che ben lo conoscevano per via del suo lavoro. Amichevole e positivo era punto di riferimento per il suo modo di fare affabile e piacevole. I funerali saranno celebrati sabato alle 10.30 nella parrocchia di Sant’Afra proprio in corso Magenta.