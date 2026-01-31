Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Addio a Brunelli, da mezzo secolo anima dell’Avis di Verolavecchia

Viviana Filippini
Il presidente onorario, scomparso ieri a 81 anni, ha dedicato tanto tempo all’associazione di donatori di sangue e lo ha fatto fino a pochi mesi fa. Lunedì i funerali
Verolavecchia piange Mario Domenico Brunelli, storico avisino - © www.giornaledibrescia.it
Verolavecchia piange Mario Domenico Brunelli, storico avisino - © www.giornaledibrescia.it
AA

In paese quando si parla di Avis la mente va subito a Mario Domenico Brunelli, perché il presidente onorario, scomparso ieri a 81 anni, ha dedicato tanto tempo all’associazione di donatori di sangue e lo ha fatto fino a pochi mesi fa. Purtroppo, dopo una breve malattia, l’avisino Brunelli, Cavaliere del lavoro, ha lasciato la sua famiglia, quella dell’Avis e del suo paese, Verolavecchia, dove tanti lo conoscevano.

Chi era

Brunelli ha sempre lavorato in proprio come autotrasportatore e per la sua dedizione aveva ricevuto il riconoscimento del Cavalierato del lavoro. Accanto ad esso, c’erano l’amore per la numerosa famiglia e quello per l’Avis locale, tanto è vero che Brunelli era entrato a far parte dell’associazione nel maggio del 1975; poi, dal 1980 al 1988, era stato segretario e nei successivi venti anni, per ben cinque mandati, aveva ricoperto la carica di presidente, per assumere infine quella di presidente onorario.

«Mario c’era sempre, in ogni momento - dice Franco Tomasoni, anche lui avisino ed ex presidente -. È sempre venuto alle assemblee, partecipava agli eventi, alla camminata della salute e fino allo scorso novembre era lui che la domenica mattina apriva la sede. La sua era una vera dedizione per l’Avis e ancora oggi quando si pensa all’Avis di Verolavecchia, la mente va a Mario e viceversa. Mancherà molto la sua presenza costante».

Mario Domenico Brunelli lascia la moglie Marilena, i tre figli Luisa Anna, Andrea e Daniela con le rispettive famiglie, i nipoti, i pronipoti, i fratelli e i parenti. La salma di Brunelli si trova nella casa funeraria «L’Oltre» di via Grandi 7, aperta dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19. Il funerale sarà celebrato lunedì 2 febbraio, alle 15, nella parrocchiale di Verolavecchia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
AvisVerolavecchia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario