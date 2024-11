Addio a Beppe, storico ristoratore de «La Stacca» di Gussago

Si è spento a 82 anni Mario Gargioni, conosciuto da tutti come Beppe, uno dei simboli della ristorazione gussaghese e bresciana. Per oltre mezzo secolo è stato l’anima de «La Stacca», lo storico ristorante che ha trasformato in un tempio dei sapori della tradizione, attirando clienti da ogni dove, tra cui calciatori, ciclisti e personaggi dello spettacolo.

«Non era raro incontrare campioni del calibro di Roberto Baggio, Alessandro Altobelli, Claudio Chiappucci e tanti altri. Beppe amava circondarsi dei suoi amici e dei suoi clienti, ai quali teneva immensamente», racconta chi ha lavorato con lui. Fondata nel 1972 «La Stacca» rifulgeva di luce antica, immersa in quei sapori della tradizione che ben si armonizzavano con i locali della ex cascina quattrocentesca immersa nel verde della frazione Sale, alle porte di Gussago. Nell’ultimo periodo il ristorante aveva chiuso i battenti, segnando la fine di un’epoca. A giugno, «La Stacca» aveva subito un ulteriore duro colpo: l’alluvione che aveva colpito la zona non aveva risparmiato lo storico locale. «Ricordo Beppe mentre con la tristezza nel cuore mi raccontava dei gravi danni che aveva subito il suo amato ristorante – spiega l’amico Edoardo Ungaro, ex presidente dell’associazione ristoranti di Gussago e titolare de "Al caricatore" –. Con Beppe se ne va un pezzo di storia della ristorazione gussaghese. Era una persona squisita, sempre pronta alla battuta e alla compagnia. Un grande professionista».

I funerali di Mario Gargioni saranno celebrati domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Gussago; il corteo funebre partirà dalla Fondazione Richiedei e, al termine della cerimonia, proseguirà verso il cimitero di Sale.