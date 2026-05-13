Addetto al parcheggio aggredito da un uomo che bivacca nel sotterraneo

Un addetto al parcheggio pubblico della stazione ferroviaria è stato minacciato e aggredito con pugni e calci da un uomo che bivaccava all’interno del sotterraneo.

La questura riferisce che i poliziotti stavano transitando nella zona durante un servizio di controllo del territorio quando sono stati avvicinati dall’addetto, in forte stato di agitazione. L’uomo ha raccontato di essere stato appena aggredito da una persona che bivaccava nel parcheggio sotterraneo, mostrando agli agenti la camicia della divisa strappata e un vistoso segno di impronta di scarpa all’altezza dello sterno.

La denuncia

Dopo aver raccolto la descrizione dell’aggressore, gli agenti hanno rintracciato poco dopo un uomo in via Solferino. Si tratta di un cittadino egiziano di 24 anni, senza fissa dimora, titolare dello status di asilo politico, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un foglio di via obbligatorio da Brescia.

L’uomo, privo di documenti, secondo la Polizia avrebbe opposto resistenza al controllo, cercando di sottrarsi agli agenti e tentando la fuga. Dopo essere stato bloccato, è stato accompagnato in Questura. Anche negli uffici di via Botticelli avrebbe mantenuto un atteggiamento violento, urlando minacce di morte contro i poliziotti e tentando di aggredirli con calci e pugni.

Al termine degli accertamenti, il 24enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dagli atti è inoltre emerso che l’uomo era ritenuto l’autore di una tentata rapina avvenuta nel mese di aprile.