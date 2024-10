Ad Halloween il Castello ospiterà una escape room a tema X Giornate

Il 31 ottobre, notte di Halloween, le antiche mura del Castello di Brescia si trasformeranno in un labirinto di enigmi e misteri tra storia e leggenda grazie a una escape room (un grande gioco di ruolo in scala naturale) a tema X Giornate.

Un tuffo nel passato

Organizzata da Garipalli in collaborazione con Fondazione Brescia Musei e Schiaccia Brescia, la speciale edizione della «Museum Escape Il Falco d’Italia» proietterà i partecipanti nel cuore delle X Giornate di Brescia. Tra le sale del Museo del Risorgimento e del Museo delle Armi, i giocatori vestiranno i panni di patrioti impegnati in una missione per salvare la città dal dominio austriaco.

Passaggi segreti e indizi nascosti – i tipici elementi di una escape room – saranno calati in un’atmosfera storica e antica: diversi angoli del castello nasconderanno un enigma da risolvere o una sfida da superare e i partecipanti dovranno mettere alla prova le loro capacità logiche e di osservazione per avanzare nel gioco e svelare il mistero.

«Halloween è l’occasione perfetta per combinare l’emozione del gioco con la scoperta della storia. In questa speciale edizione della nostra Museum Escape, abbiamo voluto fondere il fascino di uno dei luoghi più suggestivi della città, il Castello, con il divertimento di una sfida enigmatica che non mancherà di sorprendere e coinvolgere i visitatori, grandi e piccoli», ha detto il Ceo di Garipalli Luca De Bellis.

Informazioni

L’appuntamento è per il 31 ottobre a partire dalle 17 e fino alle 20.30 e il kit si può acquistare online (ogni partecipante paga 24 euro e va specificato l’orario di gioco).

Ogni 10 minuti nuovi gruppi di 4 o 6 persone partiranno alla scoperta del Castello, vivendo l’esperienza della durata di circa 90 minuti. Al termine del gioco, Schiaccia offrirà un aperitivo presso la palazzina Ex Ufficiali.