Ad agosto i treni vanno in vacanza: 20 piccole stazioni tagliate fuori

Flavio Archetti

Sulla Brescia-Iseo-Edolo la riduzione delle corse provocherà attese infinite. Allarme per il turismo

3 ' di lettura

Un treno lungo la Brescia-Iseo-Edolo - © www.giornaledibrescia.it

Agosto è il mese forte del turismo in tutte le località lacustri e marine, e il lago d’Iseo non fa eccezione. Sembrerebbe logico attendersi quindi anche in estate, se non un rafforzamento, almeno un mantenimento dei servizi pubblici di trasporto. Invece chi vorrà affidarsi alla mobilità sostenibile, quella scelta soprattutto dai turisti del nord Europa che sul Sebino sono sempre numerosi, potrebbe fare i conti ancora una volta con un numero di corse ridotto. Dopo il taglio al numero di viaggi lo