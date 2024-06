Accusato di 11 rapine, anche a minorenni: 19enne residente a Casto in carcere

È accusato di aver commesso 11 rapine ai danni anche di minorenni il 19enne arrestato in Valsabbia dai carabinieri.

Le rapine, sarebbero avvenute in prevalenza sulla tratta di autobus che percorre la Valsabbia e le vittime spesso venivano minacciate con un coltello. Il 19enne residente a Casto è stato portato in carcere a Brescia in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

«L'elevato numero di rapine consumate e tentate compiute in pochi mesi dall'indagato, con modalità spesso seriali, induce a ritenere il 19enne un soggetto altamente pericoloso, avendo egli dimostrato di agire con totale disprezzo della legge e di non essere minimamente sensibile ai moniti già ricevuti dall'autorità» scrive il Gip nell’ordinanza di custodia cautelare.