Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Accusa gli agenti di lesioni: condannato a tre anni per calunnia

La vicenda a Rodengo Saiano. Il 43enne ha accusato i due operatori di polizia, ma il Tribunale prima ha archiviato le loro posizioni e poi sanzionato lui
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Il tribunale di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il tribunale di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Aveva accusato gli agenti della Polizia locale di averlo picchiato. Ma le indagini dei Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze di chi era presente ai fatti e i video delle telecamere, hanno ricostruito una vicenda opposta e dopo l’archiviazione per gli operatori di polizia accusati, ieri si è arrivati alla condanna per l’uomo che li accusava sapendoli innocenti: due anni per la calunnia e un altro per resistenza e lesioni.

Tutto è accaduto nel 2025 in un bar di Rodengo Saiano dove una pattuglia della Polizia locale, formata da un agente e un ufficiale, stava effettuando un controllo. All’interno del locale era presente un 43enne della zona, ubriaco, che poco prima aveva discusso con alcuni camionisti di passaggio.

Come ha raccontato lo stesso barista, alla vista degli agenti ha prima iniziato a deriderli, poi a minacciarli e infine, quando questi gli hanno chiesto i documenti per identificarlo, gli ha sputato addosso e poi ha dato un calcio ad uno di loro, tanto forte da perdere una scarpa.

Il fermo

Gli agenti lo hanno bloccato e trasferito in Comando dove si è calmato ed è stato rilasciato. Pochi minuti dopo essere uscito dalla struttura però l’uomo ha chiamato il 112 e chiesto l’intervento dei Carabinieri riferendo di essere stato malmenato dagli agenti. Quella stessa sera il 43enne ha raccontato la sua versione dei fatti ai carabinieri e la mattina successiva prima si è fatto refertare in ospedale e poi si è presentato in caserma per formalizzare la denuncia.

I carabinieri di Gussago, con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno dunque raccolto tutto il materiale e si sono resi conto che gli elementi emersi contraddicevano la versione fornita dal 43enne.

Lo scorso dicembre la posizione dei due operatori di polizia, assistiti dall’avvocato Luca Crotti, è stata archiviata con rinvio degli atti alla Procura per l’ipotesi di calunnia e resistenza. Ieri mattina il Gup Stefano Franchioni ha emesso la sentenza: tre anni per il 43enne.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
calunniaresistenzacondannaagentiRodengo Saiano
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...