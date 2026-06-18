Accusa gli agenti di lesioni: condannato a tre anni per calunnia

La vicenda a Rodengo Saiano. Il 43enne ha accusato i due operatori di polizia, ma il Tribunale prima ha archiviato le loro posizioni e poi sanzionato lui

Paolo Bertoli Giornalista 18 giugno 2026 2 ' di lettura

Il tribunale di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti calunniaresistenzacondannaagentiRodengo Saiano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...