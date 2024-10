Accordo Arriva, oggi gli autisti si riuniscono in assemblea

Successivamente è previsto un incontro tra sindacati e impresa alla presenza dei vertici dell’Agenzia del Tpl. Fa discutere l’intesa firmata lunedì dalle Rsu

Corse saltate e mezzi troppo pieni sulle linee scolastiche - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Giornata nevralgica oggi per l’accordo sottoscritto nei giorni scorsi in «Arriva Brescia» che fissa un integrativo per i lavoratori. Stamattina è prevista un’assemblea dei dipendenti dell’azienda, quindi un incontro tra sindacati e impresa alla presenza dei vertici dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale. Autisti «Arriva», 100 euro in più ma con corse garantite Nelle ultime ore è emerso come l’accordo stesso sia stato fatto oggetto di riserva (che potrebbe essere sbloccata oggi) da parte dell