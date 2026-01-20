Giornale di Brescia
Cronaca

Uomo accoltellato in stazione a Brescia: indagini della Polizia

Paolo Bertoli
Gli agenti della Volante sono al lavoro per capire cosa sia esattamente accaduto. Un uomo di circa 40 anni è stato ferito con una lama, forse un coltello o un coccio di bottiglia: non è in pericolo di vita
Volanti della Polizia in stazione a Brescia - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it
Volanti della Polizia in stazione a Brescia - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it
Gli agenti della Volante della Polizia sono al lavoro per capire cosa sia esattamente accaduto questa sera attorno alle 22 sul piazzale della stazione ferroviaria. Un uomo di circa 40 anni è stato ferito con una lama, forse un coltello o un coccio di bottiglia, ed è stato trasferito in ospedale in codice giallo, scortato da una pattuglia

Tutta la zona è coperta dal sistema di telecamere e la Polizia spera di trovare ulteriori elementi nelle immagini oltre che nel racconto della stessa vittima che, per fortuna, non sarebbe in condizioni gravi. 

Argomenti
accoltellamentoStazione ferroviariaBrescia
