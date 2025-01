Accoltellamento nel parcheggio della Lidl di Seriate, grave una donna

«È stato mio marito». Così ha detto a chi l'ha soccorsa la donna di 39 anni accoltellata stamani al culmine di una lite da un uomo nel parcheggio del supermercato Lidl di via Lombardia, a Seriate, in provincia di Bergamo. I due sarebbero stranieri. La donna ferita, sotto gli occhi attoniti e impauriti dei clienti del supermercato, è stata portata all'interno del market, dove le sono stati prestati i primi soccorsi. In ambulanza è stata poi condotta all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.

L'accoltellamento è avvenuto a tre giorni di distanza dall'omicidio di Mamadi Tunkara, accoltellato in pieno centro a Bergamo venerdì pomeriggio. Morte per cui è in carcere c'è un ventottenne del Togo, Sadate Djiram, accusato di omicidio volontario premeditato e aggravato dai futili motivi.