Uomo accoltellato a Bergamo, fermato il presunto killer

Un 28enne del Togo è stato fermato questa mattina al confine tra Italia e Svizzera con l'accusa di aver ucciso ieri pomeriggio a coltellate in centro a Bergamo Mamadi Tunkara, addetto alla sicurezza di un Carrefour. Il fermato sarebbe un senza fissa dimora che, secondo quanto emerge dalle indagini, stava tentando di fuggire in Svizzera.

L'omicidio

Nel pomeriggio di ieri Mamadi Tunkara è stato accoltellato a morte a Bergamo, nella centralissima via Tiraboschi. La vittima aveva 36 anni, era nata in Gambia e abitava a Verdello. Di mestiere faceva il responsabile della vigilanza privata di un supermercato Carrefour. È lì che si stava dirigendo in bicicletta quando il suo assassino l'ha spintonato, colpendolo a morte dopo averlo fatto cadere a terra.

La fuga

L'omicida si è dileguato in fretta, scappando verso via Moroni. Le ricerche sono state immediatamente attivate, fino al ritrovamento di questa mattina. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica che ha portato alla morta di Tunkara. Difficile pensare a un delitto casuale: probabilmente i due uomini si conoscevano, o comunque si erano già incontrati, e potrebbero aver avuto una lite già in precedenza.