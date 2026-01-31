Accoltella un uomo al collo in via Milano: arrestato 55enne

Un 55enne bresciano, con precedenti per reati di droga, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio per avere, ieri pomeriggio in via Milano, colpito al collo con un coltello a serramanico un 35enne magrebino che vive nella stessa zona.

La vittima ha riferito di essere stata colpita alle spalle senza motivo ma gli agenti sono al lavoro per ricostruire eventuali rapporti pregressi tra i due.

L’aggressore dopo aver colpito si è nascosto in un bar ma le Volanti lo hanno rintracciato poco dopo, in tasca aveva ancora il coltello usato per colpire il 35enne. Ora sono al vaglio le immagini delle molte telecamere della zona per capire come siano esattamente andati i fatti.