Accarezza un pitbull e viene azzannata al volto

Si è avvicinata a un pitbull per accarezzarlo, ma evidentemente si è avvicinata troppo e il cane, nonostante fosse tenuto al guinzaglio, si è scagliato contro la donna azzannandola al volto: una 57enne è stata così trasportata in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a bordo dell'elisoccorso. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Cevo, per l'esattezza in via Roma.

La ferita non dovrebbe essere così grave, visto che la donna è stata trasportata in codice giallo e quindi non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Breno. Il veterinario di turno è stato informato del fatto e farà gli accertamenti del caso.