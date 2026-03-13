Giornale di Brescia
Abusi sessuali su una minore bresciana, arrestato un parente 80enne

L’uomo è finito in carcere ad Agrigento, dove risiede. Già condannato a 8 anni e 8 mesi, avrebbe perpetrato le violenze da quando la giovane aveva 11 anni
La minore vittima di abusi per sette anni (foto simbolica)
La minore vittima di abusi per sette anni (foto simbolica)
È stato portato in carcere ad Agrigento un uomo di 80 anni, condannato a otto anni e ott mesi per aver abusato sessualmente di una bambina, sua familiare, per circa sette anni: da quando la vittima aveva 11 anni.

L'uomo è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione del tribunale di Brescia, dai poliziotti della Squadra mobile della Questura di Agrigento. Il pensionato era stato condannato per violenza sessuale aggravata in concorso dal giudice per le udienze preliminari, sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Brescia. L'indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla vittima.

La ragazza, diventata maggiorenne, ha raccontato dei ripetuti episodi di violenza subiti durante i periodi di vacanze estive trascorsi, in Sicilia, con la famiglia. Violenze ripetute anche nei mesi invernali quando capitava che l'uomo - un suo stretto familiare - soggiornasse nel Bresciano, nella sua casa.

