Abusava e rapinava le escort: arrestato 20enne

Il suo obiettivo erano le donne che si prostituiscono in appartamento. A Brescia ma anche a Bergamo. Le contattava per organizzare un appuntamento e quando loro se lo trovavano davanti prima ne abusava e poi le derubava.

La squadra Mobile della Questura ha individuato e arrestato il rapinatore delle escort, un 20enne straniero a Brescia con regolare permesso di soggiorno, che tra il 2023 e il 2024 ha colpito in diversi appartamenti della città. Deve rispondere di rapina aggravata e violenza sessuale.

Il 20enne era già conosciuto alle forze di polizia per una lunga serie di precedenti e quando gli agenti hanno eseguito la misura nei suoi confronti lo hanno individuato già in carcere dove nel frattempo era finito per un’altra vicenda.